Bursa’ya tribün kapatma

PFDK cezaları açıkladı. Buna göre Bursaspor'a Beşiktaş maçındaki olaylar nedeniyle 225 bin TL ve tribün kapatma, Medipol Başakşehir'e ise G.Birliği maçındaki olaylar nedeniyle 45 bin TL ve tribün kapatma cezası verdi. Ayrıca G.Antep 15 bin TL para cezası aldı.