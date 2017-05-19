 Bursa’ya tribün kapatma – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Bursa’ya tribün kapatma

    Bursa’ya tribün kapatma
    PFDK cezaları açıkladı. Buna göre Bursaspor'a Beşiktaş maçındaki olaylar nedeniyle 225 bin TL ve tribün kapatma, Medipol Başakşehir'e ise G.Birliği maçındaki olaylar nedeniyle 45 bin TL ve tribün kapatma cezası verdi. Ayrıca G.Antep 15 bin TL para cezası aldı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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