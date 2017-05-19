 Bassong Timsah'a – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bassong Timsah'a

    Bassong Timsah'a

    Yeşil-beyazlı yöneticiler, Norwich City’de forma giyen Sebastien Bassong’u yakın markaja aldı. 31 yaşındaki Fransız yıldız stoperde oynuyor

    Kötü bir sezon geçiren Bursaspor, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak için temaslarını yoğunlaştırdı. Yeşil-beyazlı yönetim, İngiltere'nin Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Sebastien Bassong'u yakın markaja aldı. Yönetimin, 31 yaşındaki Fransız stoperi geçtiğimiz günlerde Bursa'ya getirerek, şehri ve tesisleri gezdirdiği ortaya çıktı. Tesis lerden etkilenen Bassong'un Bursa'dan olumlu izlenimlerle ayrıldığı öğrenildi. Kamerun asıllı defans oyuncusunun Bursaspor yönetiminden, teklifi düşünmek için 2 hafta süre istediği bildirildi. Bassong'un Bursaspor'un Fransız oyuncusu Ricardo Faty'den de bilgi aldığı ifade edildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bassong Timsah'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.