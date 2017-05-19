Bassong Timsah'a

Yeşil-beyazlı yöneticiler, Norwich City’de forma giyen Sebastien Bassong’u yakın markaja aldı. 31 yaşındaki Fransız yıldız stoperde oynuyor

Kötü bir sezon geçiren Bursaspor, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak için temaslarını yoğunlaştırdı. Yeşil-beyazlı yönetim, İngiltere'nin Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Sebastien Bassong'u yakın markaja aldı. Yönetimin, 31 yaşındaki Fransız stoperi geçtiğimiz günlerde Bursa'ya getirerek, şehri ve tesisleri gezdirdiği ortaya çıktı. Tesis lerden etkilenen Bassong'un Bursa'dan olumlu izlenimlerle ayrıldığı öğrenildi. Kamerun asıllı defans oyuncusunun Bursaspor yönetiminden, teklifi düşünmek için 2 hafta süre istediği bildirildi. Bassong'un Bursaspor'un Fransız oyuncusu Ricardo Faty'den de bilgi aldığı ifade edildi.