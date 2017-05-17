 Zarar 17 milyon TL – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Zarar 17 milyon TL

    Zarar 17 milyon TL

    Lider Beşiktaş’a yenilerek kötü gidişata son veremeyen Bursa, son 16 maçta 12. yenilgisini alırken, TFF performans priminden kaybı 17 milyon TL’ye ulaştı.

    Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Bursaspor, lider Beşiktaş'a 2-0 yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemedi. Son 16 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebilen yeşil-beyazlılar, bu periyotta TFF'nin verdiği performans primlerinden de büyük kayıp yaşadı. Mali olarak da sıkıntılı bir dönemden geçen Timsah, ligde son 16 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 17 milyon TL'ye yakın kayıp yaşadı.

    son 4 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 18 gole engel olamadı. Haftayı da düşme hattının bir basamak üstünde 15. tamamlayan Timsah, ateş hattında 16. durumdaki Rize ile arasında 8 puanla bitime 3 hafta kala korkulu rüya görmeye başladı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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