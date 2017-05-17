Zarar 17 milyon TL
Lider Beşiktaş’a yenilerek kötü gidişata son veremeyen Bursa, son 16 maçta 12. yenilgisini alırken, TFF performans priminden kaybı 17 milyon TL’ye ulaştı.
Bursaspor son 4 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 18 gole engel olamadı. Haftayı da düşme hattının bir basamak üstünde 15. tamamlayan Timsah, ateş hattında 16. durumdaki Rize ile arasında 8 puanla bitime 3 hafta kala korkulu rüya görmeye başladı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:36
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Zarar 17 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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