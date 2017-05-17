Bursaspor’da Antalya hazırlığı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci naftasında deplasmanda 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Antalyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile devam etti.

Teknik Direktör Adnan Örnek'in saha içerisinde yaptığı toplantı sonrası yeşil beyazlılar, ısınmanın ardından istasyon çalışması ve 6'ya 2 oyun çalışması yaptı. Ardından, basına kapalı olarak yapılan çalışmada taktik prova yaptı.



SAKATLARA ÖZEL PROGRAMI

Sakatlıklarla boğuşan Bursaspor'da, kaptan Batalla'nın Antalyaspor maçına yetiştirebilmesi için sağlık ekibi yoğun çaba harcıyor. Yeşil beyazlılarda Aziz Behich, ayak bileği ve bağlarında, Bilal arka adalesinde, Emre de ayak tendonundaki ağrıları nedeniyle salonda çalıştı. Eski sakatlığı nükseden John ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.



Timsah'ın sakat oyuncuları Batalla; Erdem Özgenç ile Cristobal Jorquera takımla birlikte ısınmaya katıldı. Daha sonraki yapılan çalışmalarda kontrollü olarak devam etti. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.