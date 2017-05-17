2017, Bursaspor'a yaramadı
Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşanan 5 takımdan biri olan Bursaspor, 2017 yılında, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.
Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, 27. haftada ise Kardemir Karabükspor karşısında yine evinde 3-0'lık galibiyet elde etti.
Fenerbahçe ile 20. haftada taraftarları önünde oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Bursaspor, Osmanlıspor ile 24. haftada deplasmanda yaptığı karşılaşma sonunda da aynı skorla hanesine 1 puan yazdırdı.
Bu yıl içinde kalan 11 maçta ise yeşil-beyazlı takımın ve taraftarlarının yüzü gülmedi. Bursa ekibi, Kasımpaşa (4-0), Akhisar Belediyespor (5-1), Galatasaray (0-5) ve Çaykur Rizespor (6-0) maçlarında farklı skorlu yenilgilerle sahadan ayrıldı.
2017 yılı içindeki 15 lig maçında rakip filelere sadece 10 gol gönderebilen Bursaspor'un fileleri ise 36 kez havalandı.
Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Hafta
|Maç
|Skor
|17. hafta
|Bursaspor-Trabzonspor
|1-2
|18. hafta
|Bursaspor-Adanaspor
|0-1
|19. hafta
|Medipol Başakşehir-Bursaspor
|1-0
|20. hafta
|Bursaspor-Fenerbahçe
|1-1
|21. hafta
|Kayserispor-Bursaspor
|2-0
|22. hafta
|Kasımpaşa-Bursaspor
|4-0
|23 hafta
|Bursaspor-Gaziantepspor
|2-1
|24. hafta
|Osmanlıspor-Bursaspor
|1-1
|25. hafta
|Bursaspor-Aydemir Alanyaspor
|1-3
|26. hafta
|Atiker Konyaspor-Bursaspor
|2-0
|27. hafta
|Bursaspor-Kardemir Karabükspor
|3-0
|28. hafta
|Akhisar Belediyespor-Bursaspor
|5-1
|29. hafta
|Bursaspor-Galatasaray
|0-5
|30. hafta
|Çaykur Rizespor-Bursaspor
|6-0
|31. hafta
|Bursaspor-Beşiktaş
|0-2
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:52
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Kafa golleri son bulacak
Toplam 8
Yorum
slh2121 muslera olmasaydi gs kme duserdi
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6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar Kurt Hasan Ali o paraya değmez be kardeşim, vallahi de değmez billahi de değmez!!!!
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Bugün bayram!
Toplam 3
Yorum
ADANALI ONLARI BİR KEZ DAHA BİR ARADA GÖRMEK BİZ GS LILAR İÇİN BAYRAM. BİR KİŞİ HARİÇ . ODA ADANALI. GS LILAR İÇİN O ÖLDÜ
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