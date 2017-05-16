‘Kırmızı kart çıkmalıydı’

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Beşiktaş gibi kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi göstermek, bizi umutlandırdı" dedi. Adnan Örnek, Quaresma'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtip hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.