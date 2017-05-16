Bursaspor'da Antalyaspor hazırlığı
Ligin 32'nci haftasında 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00’da deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Yeşil beyazlı takım, teknik sorumlu Adnan Örnek'in yaptığı kısa toplantı sonrasında yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı. Antrenmanda pas koordinasyonları üzerinde duruldu.
Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:27
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Pukki radarda
Toplam 5
Yorum
araklı_lı sahibi hemşerimiz olan a spor un son zamanlarda ts ye programlarında yorumcu bile koymaması bizi şaşırtıyo ntvspor a özenmeyin
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"Ricardo'nun yaptığı yanlış ama..."
Toplam 51
Yorum
karakartal İyi yönetilen, sahada son derece başarılı futbol oynayan,sonuca giden bir Beşiktaşı çekemeyenler çatır çatır çatlasın
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Hasan Ali ile görüşme yok
Toplam 3
Yorum
mikayil baz ohha celtik alıp napacak bu takoz uu yok daha neler celtik alacaksa hemen gitsin hiç beklemesinnn..
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