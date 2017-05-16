 Bursaspor'da Antalyaspor hazırlığı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Bursaspor'da Antalyaspor hazırlığı

    Bursaspor'da Antalyaspor hazırlığı

    Ligin 32'nci haftasında 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00’da deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Beşiktaş'a 2-0 yenilen Bursaspor'da sakat futbolcular antrenmanda yer almadı. Ligde oynadığı son 4 maçında puan alamadığı için düşme hattındaki takımlarla arasında 8 puanlık bir fark kalan Bursaspor'un Beşiktaş müsabakasında 90 dakika oynayan Aziz Behich, John, Bilal Kısa, Pablo Martin Batalla, Şamil Çinaz, Sivok, Harun, Sinan, Emre ile Jorquera salonda çalıştı.

    Yeşil beyazlı takım, teknik sorumlu Adnan Örnek'in yaptığı kısa toplantı sonrasında yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı. Antrenmanda pas koordinasyonları üzerinde duruldu.

    Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:27
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