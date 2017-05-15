"Yoruma kapalı bir pozisyon"
Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Beşiktaş’a karşı aldıkları 2-0’lık mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında maçın hakemine tepki gösterdi. Beşiktaş’ın yıldızı Querasma’nın 19. dakikada Jorquera’ya yaptığı hareketten dolayı oyundan atılması gerektiğini belirten Örnek, "Bunlar önemli, kaçırmamak lazım. Bir takım şampiyonluğa oynuyor, bir takım krizden çıkmak istiyor. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak lazım" dedi.
"Beşiktaş'a karşı bu mücadeleyi göstermek bizi umutlandırdı"
Bir soru üzerine Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'nın 19. dakikada Bursasporlu Jorquera'ya yaptığı hareketten dolayı oyundan atılması gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Bunlar önemli, kaçırmamak lazım. Bir takım şampiyonluğa oynuyor, bir takım krizden çıkmak istiyor. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak lazım. Geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Yavaş yavaş Bursaspor kimliğinin oturması için sahada bir şeyler göstermemiz gerektiğine inandırdık oyuncuları. Beşiktaş'a karşı bu mücadeleyi göstermek bizi umutlandırdı. Maçtan önce ve maç içindeki sakatlıklar bütün dengemizi bozdu" dedi.
"Bursaspor'un tehlikeyi yaşayacağını düşünmüyorum"
Batalla'nın eksikliğinin takımı etkilediğini ifade eden Örnek, "Bursaspor için önemli bir oyuncu. Savunmadan hücuma geçişlerde en önemli silahımız. Bursaspor için önemli bir parça. İki haftadır ondan yararlanamıyoruz. Ciddi bir sakatlığı var. Onun yerinde oynayan Bilal ve Jorquera'dan da memnunum. İkisi de toparlanmaya başladı. Oyun içinde iyi rotasyonlar yapabilseydik, sanki maç biraz daha farklı olabilirdi. Kalan 3 maçımızı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız böyle mücadele ederlerse kalan maçlar için ben Bursaspor'un tehlikeyi yaşayacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
"90 dakika inanılmaz destek vardı"
Taraftarların da kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Adnan Örnek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben uzun yıllardan sonra ilk defa bu kadar inanılmaz bir taraftar desteği gördüm. Taraftarlara skor olarak daha güzel şeyler yaşatmak isterdik. 90 dakika inanılmaz destek vardı. Onlar bizi böyle desteklemeye devam etsinler biz onlara karşı gerekli adımları atacağız."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 5
Yorum
Fikret Orman'dan Talisca yorumu .. bazı takımların oyuncuları sahada yapıyor sahada cezasını almıyor sonradan gündeme gelirse istedikleri kadar ceza veriyorlar.
- Adım adım N'Diaye
Toplam 9
Yorum
CEVAP HAKKI HIZLI BİR STP VE NDİAYE YAYA TOUREYİ DE EKLE BAK BAKALIM SENİ BİR TAKIM YENEBİLİYORMU
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 5
Yorum
Beşiktaş şampiyonluk aşkına!. quarismanın 2 tekmesi artı 1 alkışına 1 sarıkart adanalı oyuncuya 1 itiraz 1 alkışa kırmızıkart. nasıl olsa BJK 10 kişiyle tsyi bursayı yene
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