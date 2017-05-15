"Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan"

Bursasporlu Şamil Çinaz'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"İki takım için de önemliydi bu maç. Son haftalarda göstediğimiz performansın üzerine koymak istiyorduk. Bunu da başardık. İyi mücadele ettik. 11'e 11 mücadele oldu enteresan bir şekilde. Net iki tane herkesin gördüğü pozisyon var. Ama ne yazık ki yönetenlerin gözünden kaçtı. Ama yapacak bir şey yok. Daha önümüzde 3 maç var."