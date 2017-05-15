 "Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan" – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan"

    "Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan"

    Bursasporlu Şamil Cinaz, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi

    Bursasporlu Şamil Çinaz'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

    "İki takım için de önemliydi bu maç. Son haftalarda göstediğimiz performansın üzerine koymak istiyorduk. Bunu da başardık. İyi mücadele ettik. 11'e 11 mücadele oldu enteresan bir şekilde. Net iki tane herkesin gördüğü pozisyon var. Ama ne yazık ki yönetenlerin gözünden kaçtı. Ama yapacak bir şey yok. Daha önümüzde 3 maç var."

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.