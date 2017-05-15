"Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan"
Bursasporlu Şamil Cinaz, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi
Bursasporlu Şamil Çinaz'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:
"İki takım için de önemliydi bu maç. Son haftalarda göstediğimiz performansın üzerine koymak istiyorduk. Bunu da başardık. İyi mücadele ettik. 11'e 11 mücadele oldu enteresan bir şekilde. Net iki tane herkesin gördüğü pozisyon var. Ama ne yazık ki yönetenlerin gözünden kaçtı. Ama yapacak bir şey yok. Daha önümüzde 3 maç var."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:26
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 7
Yorum
BARAN DESENE FB SENEYEDE HÜSRAN HEPSİ GİTSİN LENS SİMON KALSIN GERISI DEFOLSUN
- Ibra'nın keyfi yerinde
Toplam 2
Yorum
Sinan Şahin Reis . . . İbrahimoviç'in Sahalara Dönmesi Sana ne Kazandıracak ? Merak Ediyorum :)
- Onur Kıvrak'ın performansı düşüşte
Toplam 6
Yorum
devrim adana da yediği golü kasdediyorsanız yanılıyorsunuz,o topu kimse çıkaramazdı,renan a o kafayı kim vurdurdu emmanuel mas
"Maçın 11'e 11 bitmesi enteresan" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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