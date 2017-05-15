 Bursa’yı hırs bastı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bursa’yı hırs bastı

    Bursa’yı hırs bastı
    Üç haftada 16 gol yiyen 'da gözler bugün oynanacak karşılaşmasına çevrildi. Timsahlar büyük önem verdikleri mücadeleden 3 puan bekliyor. Amaç Beşiktaş'ı devirip ağır mağlubiyetleri unutturmak olacak.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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