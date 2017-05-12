Yeşil-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Yöneticiler stada 30 bin taraftar geleceğine inanıyor. Teknik patron Örnek, “Onur maçımız” dedi.

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan ve 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletlerden ilk gün itibariyle 2 bin 500 adet satıldı. Bursaspor yönetiminin bu maç için şampiyonluk yaşamış takımlara karşı uygulanan fiyatlarda indirime gitmesi sebebiyle yoğun ilgi gören biletlerden şu ana kadar 3 bin 500 adet satıldığı öğrenilirken, bu rakamın maç gününe kadar 20 bini geçmesi bekleniyor. Daha önce satılan 10 bin 700 dolayında kombine sahibiyle birlikte de 30 bini aşkın taraftarın stadyumda olması ön görülüyor.



ÖRNEK: FIRSAT MAÇI

Yeşil-beyazlı takımın hocası Adnan Örnek, Beşiktaş maçını bir onur mücadelesi olarak gördüklerini belirterek, "Bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Son üç maçta camiamızı üzdük. Beşiktaş'ı yenerek kendimizi affettirmek istiyoruz. Takımda güzel bir kenetlenme olacak" dedi.