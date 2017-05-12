''Onur maçımız''
Yeşil-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Yöneticiler stada 30 bin taraftar geleceğine inanıyor. Teknik patron Örnek, “Onur maçımız” dedi.
Bursasporlu taraftarlar, takımlarının ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan ve 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletlerden ilk gün itibariyle 2 bin 500 adet satıldı. Bursaspor yönetiminin bu maç için şampiyonluk yaşamış takımlara karşı uygulanan fiyatlarda indirime gitmesi sebebiyle yoğun ilgi gören biletlerden şu ana kadar 3 bin 500 adet satıldığı öğrenilirken, bu rakamın maç gününe kadar 20 bini geçmesi bekleniyor. Daha önce satılan 10 bin 700 dolayında kombine sahibiyle birlikte de 30 bini aşkın taraftarın stadyumda olması ön görülüyor.
ÖRNEK: FIRSAT MAÇI
Yeşil-beyazlı takımın hocası Adnan Örnek, Beşiktaş maçını bir onur mücadelesi olarak gördüklerini belirterek, "Bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Son üç maçta camiamızı üzdük. Beşiktaş'ı yenerek kendimizi affettirmek istiyoruz. Takımda güzel bir kenetlenme olacak" dedi.
ÖRNEK: FIRSAT MAÇI
Yeşil-beyazlı takımın hocası Adnan Örnek, Beşiktaş maçını bir onur mücadelesi olarak gördüklerini belirterek, "Bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Son üç maçta camiamızı üzdük. Beşiktaş'ı yenerek kendimizi affettirmek istiyoruz. Takımda güzel bir kenetlenme olacak" dedi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
''Onur maçımız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.