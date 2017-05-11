 Bursaspor’da Batalla sevinci – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’da Batalla sevinci

    Bursaspor’da Batalla sevinci

    , Beşiktaş ile oynayacağı kritik lig karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan tek antrenmanla sürdürdü

    Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında evinde lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İkinci yarıda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Bursaspor'da, sakat futbolcuların bu akşam takıma dönmeleri teknik kadroda sevinçle karşılandı. Yeşil beyazlılarda, orta alanın önemli isimlerinden kaptan 10 günlük aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı.

    Hafta başından bu yana bağırsak enfeksiyonu nedeniyle çalışmalara katılamayan Ricardo Faty de takımla birlikte çalıştı. Bu arada son antrenmanda sakatlanan Bilal Kısa ise çalışmaya katılmayıp tedavi oldu.

    Bursaspor yarından itibaren Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak akşam saatinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.


    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:10
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