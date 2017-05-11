Bursaspor’da Batalla sevinci
Bursaspor, Beşiktaş ile oynayacağı kritik lig karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan tek antrenmanla sürdürdü
Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında evinde lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İkinci yarıda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Bursaspor'da, sakat futbolcuların bu akşam takıma dönmeleri teknik kadroda sevinçle karşılandı. Yeşil beyazlılarda, orta alanın önemli isimlerinden kaptan Pablo Martin Batalla 10 günlük aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı.
Hafta başından bu yana bağırsak enfeksiyonu nedeniyle çalışmalara katılamayan Ricardo Faty de takımla birlikte çalıştı. Bu arada son antrenmanda sakatlanan Bilal Kısa ise çalışmaya katılmayıp tedavi oldu.
Bursaspor yarından itibaren Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak akşam saatinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:10
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 12
Yorum
EFENDİ PRENS Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
efendi prens Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
Gs Fb başkanı şike yapar, başlan dover ceza almaz. Futbolcusu gs kufur eder Ceza almaz yet.ez rakibe kufur ederi Hakem duymaz .pfdk esgecer
Bursaspor’da Batalla sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.