 Beşiktaş maçı ilaç olacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Beşiktaş maçı ilaç olacak

    Beşiktaş maçı ilaç olacak
    Teknik Direktoru , 3 haftada 16 gol yiyen takımının kotu gidişatı lider Beşiktaş onunde son vereceğine inandığını soyledi Ornek, "Beşiktaş macı hepimiz icin buyuk bir fırsat. Bizim tedavimiz ilacımız gibi bir şey olacak. Beşiktaş macıyla beraber ayağa kalmak, dirilmek bizim icin onemli bir fırsat. Bu cocuklar tarih de yazabilir. Her bafları, her zafer gecmiştekileri unutturuyor" diye konuştu.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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