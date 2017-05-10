 Bursaspor salonda çalıştı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bursaspor salonda çalıştı

    Bursaspor salonda çalıştı

    Bursaspor, 15 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:55
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