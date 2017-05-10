Bursaspor salonda çalıştı

Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.