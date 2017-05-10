Bursaspor salonda çalıştı
Bursaspor, 15 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:55
- Fener Balotelli'nin peşinde
Toplam 21
Yorum
mehmet İtalyanlar başedemediler bu adamla. Şimdi satacak yer arıyorlar. Balotelli yi alan Belatolli' yi alır sonra söylemedi demeyin de.
- ''10 puan farkla şampiyon olurduk”
Toplam 8
Yorum
volkan gelmeme nedenleri/sorunlari baska yerlerde gibi gözüküyor disardan.
- ''10 puan farkla şampiyon olurduk”
Toplam 8
Yorum
volkan düzgün kadro kurup takim galibiyet almaya basladikdan sonra gitmekse taraftarlilik helal olsun. övündüymüz fenerbahce taraftari vay be. Ama
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