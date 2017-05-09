 Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

    Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

    Bursaspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, 1 günlük aranın ardından ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde yapılan antrenmanda dün kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz ve Del Valle yer almadı. İki oyuncunun da sezon sonuna kadar Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerinde çalışacağı bildirildi. Sakatlığı süren kaptan Batalla takımdan ayrı düz koşu yaparken, bağırsak enfeksiyonu geçiren Faty ile bileğinde ödem oluşan Emre Taşdemir de antrenmana çıkmadı. Sakatlığı geçen Ertuğrul Ersoy da kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanın ardından koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncuların, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptıkları bildirildi.

    Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.