Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı
Bursaspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:24
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 117
Yorum
ercisli 2 senedir hakemlerle gidiyorsunuz faul olmayan bir harekete ortalığı yakıyorsunuz. tv göstermese sizde görmediniz. sonra hakem size çalıştı
- Talisca, PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL şamp.luğu engellemek için her türlü oyunu yapın artık.ne yaparsanız yapın ama yinede engellenemeyecek o ekranlarda"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"yazacak
- Talisca, PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL van pörsü 3 değil 1 maç ceza aldı..adam taraftara dil çıkarttı tombala çekti her türlü tahrik ve pisliği yaptı ama sonucunda 1 maç ceza aldı
Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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