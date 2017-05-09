 Beşiktaş maçı biletleri yarın satışta – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş maçı biletleri yarın satışta

    Beşiktaş maçı biletleri yarın satışta

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçının bilet satış programı belli oldu.

    Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, yarın saat 10.00'dan itibaren satışa çıkacak.

    Bursaspor-Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları, "VIP 1. ve 2. Balkon 200, Batı Alt Tribün 100, Spor Toto Alt Tribün 50, Spor Toto Tribün 40, Güney Kale Arkası (TOFAŞ) Tribünü 20 ve Misafir Tribünü 26 lira" olarak belirlendi.

    Biletlerin, stat gişeleri, "www.passo.com.tr" internet sitesi, aktif satış noktaları ve N'Kolay satış noktalarından satılacağı kaydedildi.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş maçı biletleri yarın satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.