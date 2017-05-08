 Yazıcı anıldı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yazıcı anıldı

    Yazıcı anıldı
    Eski Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ölümünün 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Yazıcı'nın Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Yazıcı'nın ailesi ve Bursalı yöneticilede katıldı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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