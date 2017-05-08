Fatura futbolculara kesiliyor
Bursaspor’da son 3 haftada alınan ağır mağlubiyetlerin ardından bugün alınacak kararla 3 yada 4 oyuncunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.
"Takımda oynamak istemeyen oyuncular var"
Öte yandan Teknik Direktör Adnan Örnek, maçın ardından dönüş yolunda basın mensupları ile yaptığı sohbette takımdaki bazı oyuncuların maçlara çıkmak istemediğini söyledi. Bu isimlerden birinin golcü oyuncu Deniz Yılmaz olduğu bildirilirken, bu sezon 4 golü bulunan 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra 2 yada 3 oyuncuya daha kadro dışı kararı çıkacağı belirtildi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:41
- 'Tudor varsa ben yokum'
Toplam 2
Yorum
saray01 Haklı olan tudor adam iyi yada kötü hoca olabilir gs nin hocasıysa söz dinleyecen artislik yapmayacaksın satın bu artisti ...
- 'Tudor varsa ben yokum'
Toplam 2
Yorum
gs4ever hicbir oyuncu bu ronaldo bile olsa galatasarayin hocasina karsi cikamaz.gonderilecek birisi varsa disiplinsiz ve sorumsuz futbolcular
- Derbi mesajı!
Toplam 6
Yorum
acıyorum la bu fenere acıyorum hala idrak edememiş galiba çelme diyor 2 kupada gitti haberleri yok hep sonradan sonradan :)))
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