Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı

Taraftarlar, Rize’den 6-0’lık hezimetle dönen yeşil-beyazlıların otobüsünü taşladı.

Çaykur Rize'ye 6-0 mağlup olan Bursaspor'u taşıyan takım otobüsü, Yenişehir Havaalanı çıkışında bir grup taraftarın taşlı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sebebiyle otobüsün ön camı hasar aldı. Takım otobüsünün tesislere gidişi sırasında geçiş güzergahında ara ara yol trafiğe kapatılarak önlem alındı. Taraftarlar 24 Şubat'taki Kasımpaşa yenilgisinden sonra da takım otobüsünü Osmangazi Köprüsü'nde durdurmuştu. Kaleci Harun'un da darp edildiği saldırıdan beri yeşilbeyazlılarda işler yolunda gitmiyor.