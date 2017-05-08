Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı
Taraftarlar, Rize’den 6-0’lık hezimetle dönen yeşil-beyazlıların otobüsünü taşladı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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