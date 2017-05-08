 Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    otobüsüne taşlı saldırı

    Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı

    Taraftarlar, Rize’den 6-0’lık hezimetle dönen yeşil-beyazlıların otobüsünü taşladı.

    Çaykur Rize'ye 6-0 mağlup olan Bursaspor'u taşıyan takım otobüsü, Yenişehir Havaalanı çıkışında bir grup taraftarın taşlı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sebebiyle otobüsün ön camı hasar aldı. Takım otobüsünün tesislere gidişi sırasında geçiş güzergahında ara ara yol trafiğe kapatılarak önlem alındı. Taraftarlar 24 Şubat'taki Kasımpaşa yenilgisinden sonra da takım otobüsünü Osmangazi Köprüsü'nde durdurmuştu. Kaleci Harun'un da darp edildiği saldırıdan beri yeşilbeyazlılarda işler yolunda gitmiyor.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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