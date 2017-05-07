 Pablo Batalla kadroda yok – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    kadroda yok

    Pablo Batalla kadroda yok
    'un 22 kişilik Rize deplasmanı kafilesinde sakatlıkları devam eden , Ertuğrul Ersoy, Furkan Özçal ve sezonu kapatan Serdar Kurtuluş'un yanı sıra kart cezalısı Ricardo Faty, yer almadı. Deniz Yılmaz da teknik direktör Adnan Örnek tarafından 22 kişilik kafileye dahil edilmedi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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