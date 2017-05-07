 İftar verecekler – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    İftar verecekler

    İftar verecekler
    Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, 1 Haziran'da Bursaspor'un kuruluşunun 54. yılını kutlamak amacıyla "Veda-Vefa-Birlik Gecesi" adı altında bir iftar programı düzenlemeye karar verdiklerini ve Türkiye'ye örnek olacaklarını açıkladı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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