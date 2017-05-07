“Çok üzgünüm''
Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin 6-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
Harun Tekin, "Çok üzgünüm camiadan ve taraftarlardan özür diliyorum. Kendimize çekidüzen vermemiz gerek. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Son haftalarda başarısız sonuçlar alarak 35 puada kalan Bursaspor ligde 14'üncü sırada bulunuyor.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:06
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
“Çok üzgünüm'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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