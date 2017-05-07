 “Çok üzgünüm'' – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    “Çok üzgünüm''

    “Çok üzgünüm''

    'un file bekçisi 6-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

    'un başarılı kalecisi , 6-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Geçen hafta da Galatasaray'dan 5 gol yiyen milli kaleci, yayıncı kuruluşa gözyaşları içinde röportaj verdi.

    Harun Tekin, "Çok üzgünüm camiadan ve taraftarlardan özür diliyorum. Kendimize çekidüzen vermemiz gerek. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

    Son haftalarda başarısız sonuçlar alarak 35 puada kalan Bursaspor ligde 14'üncü sırada bulunuyor.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:06
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