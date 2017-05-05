 Bursaspor’da Batalla şoku – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Bursaspor’da şoku

    Bursaspor’da Batalla şoku
    SON 2 haftada kalesinde 10 gol gören ve puan alamayan Bursaspor'a bir kötü haber de 'dan geldi. Ligin 30. haftasında Rize'ye konuk olacak yeşil-beyazlılar, sakatlığı bulunan yıldız futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Sağ alt adalesinde kanama bulunan Arjantinli oyuncunun gelecek hafta içinde çalışmalara başlayacağı açıklandı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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