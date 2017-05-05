Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik sorumlu Adnan Örnek nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Pablo Batalla ve Ricardo Faty takımdan ayrı çalışırken Ertuğrul Ersoy'un tedavisine devam edildi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:50
- Rota Rusya
Toplam 5
Yorum
ERDO61 ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GENÇLERİN KATKISI ÖNEMLİ AMA TECRÜBELİ VE KATKI SAĞLAYACAK TRANSFERLER ŞAMPİYONLUĞU GETİRİR.ARALARA GENÇ SERPİŞTİR
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 3
Yorum
eraycan bjk rahat yenecek sıkıntı yok hata yapma lüskü olmadığını biliyor
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 16
Yorum
osman Bu hakem nasil niye verildi görecegiz tff resmen lige ayar vermek istiyor besiktas 3 puan alan taraf olamayacak bu açik maçi 11 kisi bitirem
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