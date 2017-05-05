Bursaspor taktik çalıştı

Teknik sorumlu Adnan Örnek nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Pablo Batalla ve Ricardo Faty takımdan ayrı çalışırken Ertuğrul Ersoy'un tedavisine devam edildi.