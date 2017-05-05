 Bursaspor taktik çalıştı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Bursaspor taktik çalıştı

    Bursaspor taktik çalıştı

    Bursaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik sorumlu Adnan Örnek nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik çalışması yaptı.
    Sakatlığı bulunan Pablo Batalla ve Ricardo Faty takımdan ayrı çalışırken Ertuğrul Ersoy'un tedavisine devam edildi.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:50
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