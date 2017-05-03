Timsah, Rizespor hazırlıklarına başladı

Yeşil-beyazlı takımın Galatasaray ile oynadığı ve 5-0 kaybettiği maçın ardından istifa eden teknik direktör Mutlu Topçu'nun yerine göreve getirilen Adnan Örnek, antrenman öncesi tesislerde futbolcularla toplantı yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, tempolu koşularla başladı. Futbolcular daha sonra pas ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray maçında sağ arka alt adalesinden sakatlanan ve iğne tedavisi gören Batalla, kasığında ağrı bulunan Ertuğrul Ersoy ile aynı maçta sırtına darbe alan Faty, antrenmana katılmadı.







Batalla'nın 3 gün antrenmanlara katılmayacağı belirtildi.

Bursaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.