Timsah, Rizespor hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Adnan Örnek yönetiminde başladı.
Yeşil-beyazlı takımın Galatasaray ile oynadığı ve 5-0 kaybettiği maçın ardından istifa eden teknik direktör Mutlu Topçu'nun yerine göreve getirilen Adnan Örnek, antrenman öncesi tesislerde futbolcularla toplantı yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, tempolu koşularla başladı. Futbolcular daha sonra pas ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray maçında sağ arka alt adalesinden sakatlanan ve iğne tedavisi gören Batalla, kasığında ağrı bulunan Ertuğrul Ersoy ile aynı maçta sırtına darbe alan Faty, antrenmana katılmadı.
Batalla'nın 3 gün antrenmanlara katılmayacağı belirtildi.
Bursaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
- Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
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o zaman Bjk ve Fb ye fark atmış demek ki ronaldo tek başına
- ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
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Tr Abartılacak bir futbolcu değil.Fizik olarak gelişirse ve kendini iyi eğitirse iş yapabilir.Türkiye ne yetenekliler gördü.
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
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Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
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