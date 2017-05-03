Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray maçında sağ alt adalesine darbe alan Batalla’nın 3 gün takımdan ayrı çalışacağı ve Çaykur Rizespor maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.
Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
- Barmen Sneijder
Toplam 3
Yorum
Mustantikl İşte G.saray Yön. en büyük başarısı bu, takımı hiçbir faydası olmayan adamı İŞ SAHİBİ yapıyorlar, yazık bu adama 2 senedir verilen 10 mily
- 'Her sene ver elini Avrupa'
Toplam 12
Yorum
mustantik Türk futbolunda kafa yanlış, 100 milyon harcanarak takım kurulacağını zannediyorlar. Önemli olan alt yapıdan oyuuncu yetiştirmek olmalı.
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 2
Yorum
ofli sana dicem Sen trabzonsporlu değilsin ztn bunu anlamış olduk gençlerbirliğine puan verdiysek nolucak galatasarayı yendik mantıklı konuş
Bursaspor’da Batalla şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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