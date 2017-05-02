 Bursaspor ona emanet edilecek – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Bursaspor ona emanet edilecek

    Bursaspor ona emanet edilecek

    Galatasaray'a farklı mağlup olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun istifasının ardından kalan 5 maçta takımın başında U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan'ın çıkması bekleniyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ligde son iki haftada kalesinde 10 gol gören ve rakip fileleri ise yalnızca 1 kez havalandırabilen Bursaspor'da, Galatasaray maçının ardından Teknik Direktör Mutlu Topçu da istifasını sundu. Genç teknik adamın istifasının ardından kalan 5 maçta takımın başında sahaya çıkacak isim de büyük oranda belli oldu.

    Ümraniyespor ve Başakşehir maçlarında takımın başında yer almıştı
    Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kupadaki Ümraniyespor ve ligdeki Başakşehir maçlarında takımın başında yer alan U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan'ın kalan 5 maçta yine bu görevi üstlenmesi bekleniyor.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:54
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