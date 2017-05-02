Bursaspor ona emanet edilecek
Galatasaray'a farklı mağlup olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun istifasının ardından kalan 5 maçta takımın başında U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan'ın çıkması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ligde son iki haftada kalesinde 10 gol gören ve rakip fileleri ise yalnızca 1 kez havalandırabilen Bursaspor'da, Galatasaray maçının ardından Teknik Direktör Mutlu Topçu da istifasını sundu. Genç teknik adamın istifasının ardından kalan 5 maçta takımın başında sahaya çıkacak isim de büyük oranda belli oldu.
Ümraniyespor ve Başakşehir maçlarında takımın başında yer almıştı
Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kupadaki Ümraniyespor ve ligdeki Başakşehir maçlarında takımın başında yer alan U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan'ın kalan 5 maçta yine bu görevi üstlenmesi bekleniyor.
Ümraniyespor ve Başakşehir maçlarında takımın başında yer almıştı
Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kupadaki Ümraniyespor ve ligdeki Başakşehir maçlarında takımın başında yer alan U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan'ın kalan 5 maçta yine bu görevi üstlenmesi bekleniyor.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 10
Yorum
doğan türkiyede mi ırkcılık yok enda bi bak baklım iyice
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 10
Yorum
dinch bununda tişörtünü yaptırırsınız gari,Türk futbolunu yozlaştırdınız.Bu enenikenin bildiği bişey varki adam bir türlü gönderilemiyor
- "Aciz bir ortam" dedi ve bıraktı
Toplam 9
Yorum
dinch Bursayı bu hale getiren son iki dönem kulup yöneticileri en başta başkanları,
Bursaspor ona emanet edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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