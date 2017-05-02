Bursaspor aynı kabusu yaşadı
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Akhisar’a 5-1 mağlup olan Bursaspor, dün ise Galatasaray’a 5-0’lık skorla boyun eğdi. Timsah, lig tarihinde 17 yıl sonra ikinci kez üst üste iki maçta 5 gollü mağlubiyet elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ligde geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'a da 5-1'lik skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, üst üste aldığı ağır yenilgilerle adeta dibe vurdu.
17 yıl sonra aynı kabus
Yeşil-beyazlı takım, son iki haftada aldığı 5 gollü mağlubiyetlerle lig tarihinde ikinci kez aynı kabusu yaşadı. Daha önce 1999-2000 sezonunun 30 ve 31. haftalarında Gençlerbirliği'ne 5-2, Beşiktaş'a ise 5-1 mağlup olan Timsah'ın o maçlarda başında Teknik Direktör Yılmaz Vural yer alıyordu.
Bursaspor'un belalısı Galatasaray
Yeşil-beyazlı ekibin lig tarihinde 5 ve üzerinde gol yediği 24 maç bulunurken, bu maçların 8 tanesinin Galatasaray'a karşı olması dikkat çekti. Öte yandan Timsah, 1 Mayıs tarihinde oynadığı toplam 9 maçta ise 8 kez rakiplerine kaybetti.
17 yıl sonra aynı kabus
Yeşil-beyazlı takım, son iki haftada aldığı 5 gollü mağlubiyetlerle lig tarihinde ikinci kez aynı kabusu yaşadı. Daha önce 1999-2000 sezonunun 30 ve 31. haftalarında Gençlerbirliği'ne 5-2, Beşiktaş'a ise 5-1 mağlup olan Timsah'ın o maçlarda başında Teknik Direktör Yılmaz Vural yer alıyordu.
Bursaspor'un belalısı Galatasaray
Yeşil-beyazlı ekibin lig tarihinde 5 ve üzerinde gol yediği 24 maç bulunurken, bu maçların 8 tanesinin Galatasaray'a karşı olması dikkat çekti. Öte yandan Timsah, 1 Mayıs tarihinde oynadığı toplam 9 maçta ise 8 kez rakiplerine kaybetti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Toplam 6
Yorum
arsen l. yedeklere bak aboubakar,tolgay ,g.inler,beck...Süper yldız cenk ve tosiç ilk 11 de...necip bile bunlardan iyi.
- Umut Bulut'un 2'nci baharı
Toplam 2
Yorum
trabzonsporlu Bizden bi cacık olmayacak bu sene inşaallah KARDEŞ TAKIMIMIZ galip gelir de ligde kalır..
- ''Göbeği bile oynar!''
Toplam 3
Yorum
aslan Bursa maçı önemli değildi sezon başından beri nerdeymiş defolsun gitsin................
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