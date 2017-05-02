 "Aciz bir ortam" dedi ve bıraktı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    "Aciz bir ortam" dedi ve bıraktı

    "Aciz bir ortam" dedi ve bıraktı

    Bursaspor Teknik Direktörü istifa etti.

    Bursaspor Teknik Direktörü 5-0 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Topçu, "Maçtan önce onur mücadelesi yapılması gerektiğini söyledik, demek ki bunu başaramadık. Bizim için kötü bir akşamdı, futbol adına hiçbir şey yapmadık. Hayatım boyunca bir daha böyle mücadeleden aciz bir ortam yaşar mıyım, bilmiyorum. Umarım futbolcular kafalarını kaldırır. Tekrar heyecan lazım. Yeni bir hoca, yeni bir anlayış. Futbolcuların kafasını kaldıracak bir hocaya ihtiyaç var" diye konuştu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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