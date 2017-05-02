"Aciz bir ortam" dedi ve bıraktı
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu istifa etti.
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu 5-0 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Topçu, "Maçtan önce onur mücadelesi yapılması gerektiğini söyledik, demek ki bunu başaramadık. Bizim için kötü bir akşamdı, futbol adına hiçbir şey yapmadık. Hayatım boyunca bir daha böyle mücadeleden aciz bir ortam yaşar mıyım, bilmiyorum. Umarım futbolcular kafalarını kaldırır. Tekrar heyecan lazım. Yeni bir hoca, yeni bir anlayış. Futbolcuların kafasını kaldıracak bir hocaya ihtiyaç var" diye konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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