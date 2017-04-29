Timsah, Aslan'a bileniyor
Süper Lig'de Bursaspor pazartesi akşamı sahasında oynayacağı, Galatasaray maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Jorpuera'nın minik oğlu antrenmanın reklenmesine neden oldu.
Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan yeşil beyazlılar daha sonra iki gruba ayrılarak el topu oynadılar. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 pas pres çalışması yapan Bursaspor, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bursaspor yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:11
- ‘Aranguez’i de yanında getirir’
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahcenin basina lucescu yada mustafa denizlinin gecmesini istiyom forvet olarak adanasporun forveti istiyom lutfen iyi hoca gelsin
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 20
Yorum
Fbli ofsayt olmayan kaleciyle karşı karşı kalacğımız pozisyon ve lensin düdük çaldıktan sonra attığı golün iptali hakemle yendiğimiz maç mı?!
- "Cezayı hala çok ağır buluyorum"
Toplam 2
Yorum
ofof Ben Cezani az buldum.
Timsah, Aslan'a bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.