 Timsah, Aslan'a bileniyor – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Timsah, Aslan'a bileniyor

    Timsah, Aslan'a bileniyor

    Süper Lig'de pazartesi akşamı sahasında oynayacağı, Galatasaray maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Jorpuera'nın minik oğlu antrenmanın reklenmesine neden oldu.

    Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan yeşil beyazlılar daha sonra iki gruba ayrılarak el topu oynadılar. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 pas pres çalışması yapan , son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

    Bursaspor yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:11
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