Timsah, Aslan'a bileniyor

Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Jorpuera'nın minik oğlu antrenmanın reklenmesine neden oldu.



Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan yeşil beyazlılar daha sonra iki gruba ayrılarak el topu oynadılar. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 pas pres çalışması yapan Bursaspor, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.



Bursaspor yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.



