 Bassong’a Timsah kancası – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bassong’a Timsah kancası

    Bassong’a Timsah kancası
    Yeni sezon güçlü bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Bursaspor, transferinde önceliği defans hattına verdi. Sözleşmesi biten Sivok'u gelecek sezon için kadrosunda düşünmeyen Ali Ay yönetimi, Sebastien Bassong'u istiyor. 31 yaşında Kamerun asıllı Fransız stoper, Norwich City'de forma giyiyor.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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