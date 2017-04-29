Bassong’a Timsah kancası
Yeni sezon güçlü bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Bursaspor, transferinde önceliği defans hattına verdi. Sözleşmesi biten Sivok'u gelecek sezon için kadrosunda düşünmeyen Ali Ay yönetimi, Sebastien Bassong'u istiyor. 31 yaşında Kamerun asıllı Fransız stoper, Norwich City'de forma giyiyor.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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