Bassong’a Timsah kancası

Yeni sezon güçlü bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Bursaspor, transferinde önceliği defans hattına verdi. Sözleşmesi biten Sivok'u gelecek sezon için kadrosunda düşünmeyen Ali Ay yönetimi, Sebastien Bassong'u istiyor. 31 yaşında Kamerun asıllı Fransız stoper, Norwich City'de forma giyiyor.