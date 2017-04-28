Timsah Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 4 farklı istasyonda yapılan çalışma ile devam etti. Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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