 Timsah Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Timsah Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Timsah Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Spor Toto Süper Lig 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 4 farklı istasyonda yapılan çalışma ile devam etti. Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

    Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.