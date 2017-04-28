Galatasaray maçına ilgi yok
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yeşil-beyazlı taraftarların maça ilgi göstermemesi dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 5-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlı takım, karşılaşma öncesi Özlüce Tesislerinde kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürürken, Teknik Direktör Mutlu Topçu da haftalık basın toplantısını iptal ederek açıklama yapmaktan kaçındı.
600 adet satıldı
Manisa ekibine karşı alınan ağır yenilgi yeşil-beyazlı camiayı sarsarken, taraftarların pazartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına ilgi göstermemesi de dikkat çekti. Geçen çarşamba günü 50 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan biletlerden şu ana kadar yalnızca 600 adet satın alındığı bildirildi. 10 bin 700 dolayında kombineli taraftarı bulunan Bursaspor'da, biletlere ilgi olmaması kulüp içinde de olumsuz hava estirdi. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar ise 65 TL'den satışa sunulan misafir tribün biletlerinden şu ana kadar 350 adet satın aldı.
600 adet satıldı
Manisa ekibine karşı alınan ağır yenilgi yeşil-beyazlı camiayı sarsarken, taraftarların pazartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına ilgi göstermemesi de dikkat çekti. Geçen çarşamba günü 50 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan biletlerden şu ana kadar yalnızca 600 adet satın alındığı bildirildi. 10 bin 700 dolayında kombineli taraftarı bulunan Bursaspor'da, biletlere ilgi olmaması kulüp içinde de olumsuz hava estirdi. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar ise 65 TL'den satışa sunulan misafir tribün biletlerinden şu ana kadar 350 adet satın aldı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat evine dönüyor
Toplam 11
Yorum
mehmetfb bunun gitmesi neden deprem olsun ki bize bayram olur getir takımın başına ümitözatı yanınada tuncay serhat aurelio van hoijdonk ruh gelsin
- Beşiktaş'ta kötü haber!!
Toplam 6
Yorum
özgür şenol un korkak futbolu talısca yı gosterdmedi lyon a karşı baskılı oynasaydı kesınlıkle elerdi ve kupayıda alırdı her iki maçtada korkaktı
- Beşiktaş'ta kötü haber!!
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK Yapacak bir şey yok :-) çok para
Galatasaray maçına ilgi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.