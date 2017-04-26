 Seneye tabanca gibi takım – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Seneye tabanca gibi takım

    Seneye tabanca gibi takım
    Akhisar bozgunu sonrası istifaya davet edilen yönetiminde Başkan , camiaya söz verdi. Ay, "Eşimle birlikte 25 milyon TL'nin altına imzamızı attık. Eğer ben devam edersem gelecek sene çok düzgün, tabanca gibi bir takım kuracağız. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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