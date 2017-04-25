Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor’a 5-1 mağlup olan Bursaspor, 1 günlük aranın ardından Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Mutlu Topçu, "Kendimizi affettirmek için Galatasaray maçında iyi bir mücadele ile sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a 5-1 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, 1 günlük aranın ardından 29. haftada Bursa'da karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde Özlüce Tesislerinde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların bir hayli moralsiz oldukları gözlendi.
"GALATASARAY MAÇINDA KENDİMİZİ AFFETTİRMELİYİZ"
Antrenman sahasına oyuncularından önce gelen Teknik Direktör Mutlu Topçu, bir süre teknik ekibi ile toplantı yaptı. Ardından oyuncularını yanına çağıran genç teknik adam, alışılmışın dışında uzun süren bir konuşma gerçekleştirdi. Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada öğrencilerinden kendilerini affettirmeleri için daha çok mücadele ederek galip gelmelerini isteyen Topçu, "Daha önce yaptığımız güzel şeyler var. Onların üzerine koyarak bu maçta çok daha iyi bir mücadeleyle galip gelmemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza kendimi affettirmemiz gerekiyor. Takım olarak hareket etmeliyiz" şeklinde uyarılarda bulundu. Topçu'nun konuşmasının ardından söz alan kaptan Pablo Batalla da takım arkadaşlarına hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
EMRE TAŞDEMİR TAKIMA KATILDI
Öte yandan bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan genç oyuncu Emre Taşdemir de kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
"GALATASARAY MAÇINDA KENDİMİZİ AFFETTİRMELİYİZ"
Antrenman sahasına oyuncularından önce gelen Teknik Direktör Mutlu Topçu, bir süre teknik ekibi ile toplantı yaptı. Ardından oyuncularını yanına çağıran genç teknik adam, alışılmışın dışında uzun süren bir konuşma gerçekleştirdi. Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada öğrencilerinden kendilerini affettirmeleri için daha çok mücadele ederek galip gelmelerini isteyen Topçu, "Daha önce yaptığımız güzel şeyler var. Onların üzerine koyarak bu maçta çok daha iyi bir mücadeleyle galip gelmemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza kendimi affettirmemiz gerekiyor. Takım olarak hareket etmeliyiz" şeklinde uyarılarda bulundu. Topçu'nun konuşmasının ardından söz alan kaptan Pablo Batalla da takım arkadaşlarına hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
EMRE TAŞDEMİR TAKIMA KATILDI
Öte yandan bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan genç oyuncu Emre Taşdemir de kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:24
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GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
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erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
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