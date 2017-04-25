Ali Ay'dan Hamzaoğlu açıklaması
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Adanaspor maçının ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu daha önce göndermemekle en büyük hatayı yaptığını söyledi.
"En büyük hatayı Hamza Hocayı geç göndererek yaptım"
Yönetim oluştururken kimsenin 300 milyon TL'lik borcun altına girmek istemediğini belirten Başkan Ali Ay, "Bugün eşimle birlikte 25 milyon TL'nin altına imzamızı attık. Eğer ben devam edersem gelecek sene çok düzgün, tabanca gibi bir takım kuracağız. Bunun sözünü veriyorum. En büyük hatayı Hamza hocayı geç göndererek yaptım, bunu kabul ediyorum. Devre arasında yollarımızı ayırmalıydık ama yapamadık. 2 hafta içinde karar vereceğim, kredi olayları var, sponsorluk olayları var şu işler hallolsun. Her şeyin farkındayım" diye konuştu.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
- Yeni yıldız Yazıcı
Toplam 5
Yorum
Abdulkadır Ekici gitmeseydı Yusuf u tanımayacaktık.Abdulkadir ve onun gibiler de değerlendirmek birilerinin işine gelmiyor.Para ile almak daha karlı mı
- Yıldırım: Kupada da böyle
Toplam 4
Yorum
ffff kupada da aynı performansı sergilersek başakşehir parçalar kazanılan acınası bir galibiyetti sadece galatasaray maçı
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 14
Yorum
ÇİZME doğru valla ingiltere ispanya radarına girdi adam.
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