Timsah’a Akhisar darbesi
Süper Lig'de Akhisar Belediyespor haftanın en çarpıcı skorlarından birine imza attı ve sahasında Bursaspor'u 5-1 yendi.
Yeşil-beyazlılar, 13. dakikada Batalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Akhisar, 1 dakika sonra Olcan'la eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24'te Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golleriyle maçın ilk yarısını 4-1 önde tamamladı. Bursaspor, 77. dakikada Olcan'ın golüne de engel olamayınca skor 5-1 oldu. Akhisar puanını 33'e yükseltti.
BURSALI OYUNCULAR ÜZÜNTÜYE BOĞULDU...
Bursaspor taraftarı müsabaka öncesi tribün şov yaptı. Kendilerine ayrılan yaklaşık 1000 kişilik yeri dolduran yeşil beyazlılar, ellerindeki bayraklar ve atkılar ve tezahüratlarla görsel şova imza attı. 1500 seyirci, karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularını el ele tribüne davet ederek alkışladı. Maç sonrası Bursasporlu oyuncular alınan farklı yenilgiyle adeta yıkıldılar.
10 MAÇTIR GÜLEMİYOR
Bursaspor, Akhisar yenilgisiyle 35 puanda kaldı, deplasmanda kazanamama serisini 10 maça çıkardı (En son 22.10.2016) Alanyaspor 0-2 Bursaspor)
BURSALI OYUNCULAR ÜZÜNTÜYE BOĞULDU...
Bursaspor taraftarı müsabaka öncesi tribün şov yaptı. Kendilerine ayrılan yaklaşık 1000 kişilik yeri dolduran yeşil beyazlılar, ellerindeki bayraklar ve atkılar ve tezahüratlarla görsel şova imza attı. 1500 seyirci, karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularını el ele tribüne davet ederek alkışladı. Maç sonrası Bursasporlu oyuncular alınan farklı yenilgiyle adeta yıkıldılar.
10 MAÇTIR GÜLEMİYOR
Bursaspor, Akhisar yenilgisiyle 35 puanda kaldı, deplasmanda kazanamama serisini 10 maça çıkardı (En son 22.10.2016) Alanyaspor 0-2 Bursaspor)
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Timsah’a Akhisar darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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