 Timsah’a Akhisar darbesi – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Timsah’a Akhisar darbesi

    Timsah’a Akhisar darbesi

    Süper Lig'de haftanın en çarpıcı skorlarından birine imza attı ve sahasında 'u 5-1 yendi.

    Yeşil-beyazlılar, 13. dakikada Batalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Akhisar, 1 dakika sonra Olcan'la eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24'te Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golleriyle maçın ilk yarısını 4-1 önde tamamladı. Bursaspor, 77. dakikada Olcan'ın golüne de engel olamayınca skor 5-1 oldu. Akhisar puanını 33'e yükseltti.



    BURSALI OYUNCULAR ÜZÜNTÜYE BOĞULDU...
    taraftarı müsabaka öncesi tribün şov yaptı. Kendilerine ayrılan yaklaşık 1000 kişilik yeri dolduran yeşil beyazlılar, ellerindeki bayraklar ve atkılar ve tezahüratlarla görsel şova imza attı. 1500 seyirci, karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularını el ele tribüne davet ederek alkışladı. Maç sonrası Bursasporlu oyuncular alınan farklı yenilgiyle adeta yıkıldılar.

    10 MAÇTIR GÜLEMİYOR
    Bursaspor, Akhisar yenilgisiyle 35 puanda kaldı, deplasmanda kazanamama serisini 10 maça çıkardı (En son 22.10.2016) Alanyaspor 0-2 Bursaspor)
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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