Bursaspor taraftarı tribünü terk etti
Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarıyı 4-1 mağlup tamamladı. Misafir tribünü tamamen dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından tribünü tamamen boşalttı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın 13. dakikasında Batalla'nın golü ile öne geçen yeşil-beyazlı takım, 14. dakikada Olcan Adın, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Sokol Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golüne engel olmadı. İlk yarıyı 4-1 mağlup tamamlayan Bursaspor'da, yeşil-beyazlı taraftarlar da futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından misafir tribünü tamamen dolduran taraftarlar tribünü terk ederek dışarı çıkarken, polis ekipleri de muhtemel bir tepkiye karşı stat dışında önlem aldı.
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından misafir tribünü tamamen dolduran taraftarlar tribünü terk ederek dışarı çıkarken, polis ekipleri de muhtemel bir tepkiye karşı stat dışında önlem aldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deplasmanda 2'nci yarının en iyisi
Toplam 1
Yorum
ersunhocammm arkadaşlar lütfen bi MAŞALLAH diyelim
- Sergen Yalçın istifa etti!
Toplam 12
Yorum
woltra Böyle iyi hoca şöyle iyi hoca göklere çıkardınız fenerbahçeyi yendiği maçtan sonra yere sert çakıldı değilmi efsaneniz
- Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi
Toplam 1
Yorum
w1ncenzı Noldu feneri yendi diye efsane hocaydı balonu çabuk söndü efsanenin
Bursaspor taraftarı tribünü terk etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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