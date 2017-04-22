Bursaspor seri başlatmak istiyor

Bursaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Karabükspor'u farklı mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlılar, 28. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.



Süper Lig'de 10. randevu

İki ekip, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 10. randevuya çıkacak. Daha önce oynanan 9 karşılaşmada Akhisar Belediyespor 3 galibiyet elde ederken, Bursaspor ise 2 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı.



Topçu ve Buruk ikinci kez karşı karşıya

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu ve Akhisar Belediyespor'un çalıştırıcısı Okan Buruk, Süper Lig'de teknik direktör olarak ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un Sivasspor'u Mutlu Topçu'nun çalıştırdığı Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etmesini başarmıştı.



Düdük Serkan Çınar'da

Manisa 19 Mayıs Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.