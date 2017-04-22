Bursaspor seri başlatmak istiyor
Bursaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Süper Lig'de 10. randevu
İki ekip, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 10. randevuya çıkacak. Daha önce oynanan 9 karşılaşmada Akhisar Belediyespor 3 galibiyet elde ederken, Bursaspor ise 2 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı.
Topçu ve Buruk ikinci kez karşı karşıya
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu ve Akhisar Belediyespor'un çalıştırıcısı Okan Buruk, Süper Lig'de teknik direktör olarak ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un Sivasspor'u Mutlu Topçu'nun çalıştırdığı Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etmesini başarmıştı.
Düdük Serkan Çınar'da
Manisa 19 Mayıs Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:06
- Olympique Lyon maçı Fransa basınında
Toplam 5
Yorum
karakartal adamların orta sahası 23-24 yaşında azmanlardan oluşuyordu 34lük atibamızı 2şer 3er kişi kitleyip pas trafiğini kestiler iş orda bitti zaten
- Dursun Özbek: Zamanlaması yanlış oldu
Toplam 8
Yorum
karakartal ya arkadaş sevilla senelerce üst üste kazandı bi kere ağzını açmadı adamlar. siz 17. yılı kutlicaz diyorsunuz ne saçma şey ya ahahahah:D:D:D
- Biletler elde kaldı
Toplam 16
Yorum
yasar kemal cok iyi oldu elde kaldi, gs tarihinin en kotu futbol kadrosu bu! 40 yildir boyle ruhsuz duygusuz vurdumduymaz bir kadro gormedim kurus etmez
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