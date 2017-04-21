 Bursaspor’da taktik prova – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Bursaspor’da taktik prova

    Bursaspor’da taktik prova

    Bursaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlılarını sürdürdü.

    Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Serbest ısınma ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan takımımız son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.
    Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Manisa'ya giderek kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

    ÖZLÜCE'DE MİNİKYER
    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü'nün evlerinde devlet koruması ve bakımı altında olan çocuklar, bugün Özlüce Tesisleri'ne giderek yeşil beyazlı futbolcuları ziyaret etti. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kulübü ziyaret eden minikler, futbolcularla biraya gelerek bol bol fotoğraf çektirdiler, imzalarını aldılar.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:16
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