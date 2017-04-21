Bursaspor’da taktik prova
Bursaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlılarını sürdürdü.
Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Serbest ısınma ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan takımımız son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Manisa'ya giderek kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.
ÖZLÜCE'DE MİNİKYER
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü'nün evlerinde devlet koruması ve bakımı altında olan çocuklar, bugün Özlüce Tesisleri'ne giderek yeşil beyazlı futbolcuları ziyaret etti. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kulübü ziyaret eden minikler, futbolcularla biraya gelerek bol bol fotoğraf çektirdiler, imzalarını aldılar.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:16
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thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
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HCK / BJK 33 LÜK HARİKA BÜCÜR VALBUENA VE TOLOSSE OLMAZSA SİZ ZOR GİDERDİNİZDE VALBUENA'YA DUA EDİN..
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Toplam 26
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eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
Bursaspor’da taktik prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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