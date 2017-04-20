 Serdar Aziz'den alkışlanacak hareket – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Serdar Aziz'den alkışlanacak hareket

    Serdar Aziz'den alkışlanacak hareket

    Bursaspor'dan, sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz 80 bin euro olan alacağını alt yapıda kullanılması şartı ile kulübe bıraktı.

    Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı telefonla arayan kaptan Serdar Aziz, 80 bin Euro tutarındaki alacağını Vakıfköy'deki alt yapıya harcanması için bağışladığını söyledi. Serdar Aziz'in bu jesti karşısında çok şaşıran Başkan Ali Ay, "Bu para son kuruşuna kadar alt yapımıza harcanacak" diyerek eski kaptanına teşekkür etti.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:45
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