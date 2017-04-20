Serdar Aziz'den alkışlanacak hareket
Bursaspor'dan, sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz 80 bin euro olan alacağını alt yapıda kullanılması şartı ile kulübe bıraktı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:45
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 6
Yorum
MEHMET BU FUTBOLCUDAN ÖNCE PALMEİRAS/BREZİLYA KULÜBÜNDEN EDUARDO DUDU'YU TRANSFER EDİNİZ.
- Skandal karar!
Toplam 10
Yorum
ugur Bide şimdi lyon tur atlar gider tam olur bjk hem elenir hemde bedavadan 1 yıl men cezası alır bence biz avrupada değil asyada oynamalıyız.
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 13
Yorum
HCK / BJK SAYIN HOCAM, VALBUENA, TOLİSSO, LACAZETTE, FEKİR MUTLAKA DURDURULMALI. TALİSCA, QUARESMA, FABRİCİO'YU LÜTFEN BİRDAHA UYARALIM...
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