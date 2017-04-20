Prosinecki Bursa’ya
Azeri basını, yeşil-beyazlıların Hırvat hocayı istediğini yazdı.
Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu'nun sezon sonu görevde kalıp kalmayacağı belirsiz. Azerbaycan basını bir kez daha yeşil-beyazlı ekibin Robert Prosinecki'yi düşündüğünü yazdı. 2014'ten beri Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat çalıştırıcının da Bursaspor'un bu yaklaşımına olumlu baktığı ifade edildi. Prosinecki'yi Valencia'nın da istediği belirtilirken tecrübeli hoca bunun doğru olmadığını söyledi.
KAYSERİ'DE ÇALIŞTI
Robert Prosinecki, Türkiye'ye ve ligimize yabancı bir isim değil. 2012-13 sezonunda Kayserispor'da görev yapmıştı.
KAYSERİ'DE ÇALIŞTI
Robert Prosinecki, Türkiye'ye ve ligimize yabancı bir isim değil. 2012-13 sezonunda Kayserispor'da görev yapmıştı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Prosinecki Bursa’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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