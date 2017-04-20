 Prosinecki Bursa’ya – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Prosinecki Bursa’ya

    Prosinecki Bursa’ya

    Azeri basını, yeşil-beyazlıların Hırvat hocayı istediğini yazdı.

    'da teknik direktör Mutlu Topçu'nun sezon sonu görevde kalıp kalmayacağı belirsiz. Azerbaycan basını bir kez daha yeşil-beyazlı ekibin Robert Prosinecki'yi düşündüğünü yazdı. 2014'ten beri Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat çalıştırıcının da Bursaspor'un bu yaklaşımına olumlu baktığı ifade edildi. Prosinecki'yi Valencia'nın da istediği belirtilirken tecrübeli hoca bunun doğru olmadığını söyledi.

    KAYSERİ'DE ÇALIŞTI
    , Türkiye'ye ve ligimize yabancı bir isim değil. 2012-13 sezonunda Kayserispor'da görev yapmıştı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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