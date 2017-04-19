 Bursa’ya ‘evet’ – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursa’ya ‘evet’

    Bursa’ya ‘evet’

    Yeşil-beyazlıların, ’dan kadrolarına katmak istediği 3 futbolcu menajerlere, ‘geliriz’ yanıtı verdi. Eskişehirli Hasan Hüseyin de radarda.

    transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'dan Titi, Tunay ve Castro'yu listelerine aldı. Menajerler vasıtasıyla kurulan temasta üç yıldız, "Sezon sonunda görüşelim. Kulübümüz ikna olursa Bursaspor forması giyeriz"yanıtı verdi. Başkan Ali Ay'ın özellikle bu üç oyuncuyu çok istediği ve performanslarını yakından izlediği öğrenildi.

    HASAN BİTEBİLİR
    Yeşil-beyazlılar ayrıca Eskişehirspor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Boluspor'dan Emre Gültekin ile temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Mutlu Topçu, "Transferde hata yapma lüksümüz yok. Yeni sezonda taraftarımızı tribüne çekecek takımı kurmak zorundayız. Bu nedenle en iyi transferleri yapacağız. Transfer döneminde Bursaspor konuşulacak" diye konuştu. Topçu, ligde kalan maçları kazanacaklarını ve en iyi yere geleceklerini de belirtti.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa’ya ‘evet’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.