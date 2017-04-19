Bursa’ya ‘evet’
Yeşil-beyazlıların, Kasımpaşa’dan kadrolarına katmak istediği 3 futbolcu menajerlere, ‘geliriz’ yanıtı verdi. Eskişehirli Hasan Hüseyin de radarda.
Bursaspor transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'dan Titi, Tunay ve Castro'yu listelerine aldı. Menajerler vasıtasıyla kurulan temasta üç yıldız, "Sezon sonunda görüşelim. Kulübümüz ikna olursa Bursaspor forması giyeriz"yanıtı verdi. Başkan Ali Ay'ın özellikle bu üç oyuncuyu çok istediği ve performanslarını yakından izlediği öğrenildi.
HASAN BİTEBİLİR
Yeşil-beyazlılar ayrıca Eskişehirspor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Boluspor'dan Emre Gültekin ile temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Mutlu Topçu, "Transferde hata yapma lüksümüz yok. Yeni sezonda taraftarımızı tribüne çekecek takımı kurmak zorundayız. Bu nedenle en iyi transferleri yapacağız. Transfer döneminde Bursaspor konuşulacak" diye konuştu. Topçu, ligde kalan maçları kazanacaklarını ve en iyi yere geleceklerini de belirtti.
HASAN BİTEBİLİR
Yeşil-beyazlılar ayrıca Eskişehirspor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Boluspor'dan Emre Gültekin ile temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Mutlu Topçu, "Transferde hata yapma lüksümüz yok. Yeni sezonda taraftarımızı tribüne çekecek takımı kurmak zorundayız. Bu nedenle en iyi transferleri yapacağız. Transfer döneminde Bursaspor konuşulacak" diye konuştu. Topçu, ligde kalan maçları kazanacaklarını ve en iyi yere geleceklerini de belirtti.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Bursa’ya ‘evet’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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