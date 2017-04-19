Bursaspor’dan neşeli antrenman
Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Manisa'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde geniş alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bölümde ise Bursasporlu oyuncuların, Akhisar Belediyespor maçına yönelik taktik çalışma yaptığı bildirildi.
Dünkü antrenmanda ayağına darbe alan Erdem Özgenç salonda çalıştı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde geniş alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bölümde ise Bursasporlu oyuncuların, Akhisar Belediyespor maçına yönelik taktik çalışma yaptığı bildirildi.
Dünkü antrenmanda ayağına darbe alan Erdem Özgenç salonda çalıştı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oğuzhan’ı bana getir
Toplam 11
Yorum
rapçı SİZİ GÖREMEDİĞİNİZİ SEVİLLA A.MADRİD İNTER ROMA LAZİO VB KLÜBLER GÖRÜYO ? DEMEK ADAMLAR BİŞEYDEN ANLAMIYOLAR YAZIK OnLARA ;) ;) ;) ;) ;)
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Toplam 1
Yorum
biri ne zaman satışa çıkacak
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 3
Yorum
:D Siz futbolcunun arkadasından iş çevirip kafanıza göre biz ne dersek yapar zaten derseniz olacağı bu :D tek suclu beceriksiz ts yöntimi
Bursaspor’dan neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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