Mutlu Topçu hedefini açıkladı
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, teknik adamların Barcelona’da hoca olmak gibi bir hedeflerinin olmasına katılmadığını belirterek, “Bulunduğumuz camiayı en yüksek yere getirmek en büyük hedefimiz olmalı” dedi.
"Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkacaksa, bu yine Bursaspor olmalı"
En büyük hayalinin Bursaspor'da birkaç sene içinde tekrar şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Topçu, "Ama öncelikli hedef Avrupa Kupaları'na gitmek. Hedefleri gerçekçi koymak lazım. Burada o potansiyel var. Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkacaksa bu yine Bursaspor olmalı. Bundan daha ötesi yok. Bunun için tabii çok önemli şeyler var. Bir kere herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hem maddi, hem de manevi. Bursa şehrinin dünya çapında tanınan en büyük markasıdır Bursaspor" diye konuştu.
"Otobüs olayını kafalardan silmek çok zaman alacak"
Kasımpaşa ile oynanan maçın dönüşünde takım otobüsünde yaşananların akıllardan silinmesinin zaman alacağına vurgu yapan genç çalıştırıcı, "Şu an çok duygusal futbolcular var elimizde. Çok iyi niyetli, antrenmanlara da kendini veren bir potansiyel var ama bazen saha içinde bu iyi niyet yeterli değil. Bazen bir şeylere isyan etmek lazım. Tepki göstermek lazım. Çok iyi niyetliler, küçücük şeylerde çok etkileniyorlar. Yaşadığımız bir otobüs olayı var, kafalardan silmek çok zaman alacak. İçeride oynadığımız maçlarda akıllarında hep bu sıkıntı olacaktır. Ben burada buna değiniyorum ama aslında kapatmak için" şeklinde konuştu.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 12:45
- Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama
Toplam 6
Yorum
uA TUDOR napsın senin çarıklı futbolcuların hava topuna hayaletlerle beraber çıkıyorsa?.
- Marcelo yerine Necip
Toplam 17
Yorum
eraycan ben tosiçi bile yedek çıkarırdım adriano ve tosiç aynı kulvarda oyuncu alternatif olmayınca mecburen oynatıyoruz caneri arıyoruz
- O kupa mutlaka Fener’e gelecek
Toplam 7
Yorum
Ali Ulvi Yunanlı koçla bizi kanser ettiniz.Fırat Okul daha önce gelmeli idi.Adam da heyecan var ve aç.yeni sezon daha agresif aç oyuncular alınsın.
Mutlu Topçu hedefini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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