Mutlu Topçu hedefini açıkladı

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, teknik adamların Barcelona’da hoca olmak gibi bir hedeflerinin olmasına katılmadığını belirterek, “Bulunduğumuz camiayı en yüksek yere getirmek en büyük hedefimiz olmalı” dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktör Mutlu Topçu, kulüp dergisine hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlerin hedefinin bulunduğu camiayı en yüksek yere çıkarmak olması gerektiğine dikkat çeken genç teknik adam, "Hedefin ne diye sorulur ya hani. Bence bulunduğumuz camiayı en yüksek yere getirmek en büyük hedefimiz olmalı. Barcelona'da hoca olmak, falanca yerde hoca olmak, ben bunlara çok katılmıyorum. Çok zor değil Türkiye Ligi. Biz burada yaptık daha önce. Demek ki sahiplendiğinizde olabiliyormuş, imkansız değilmiş. Niye başka yere gidip bunu başaralım. Hayalcilik değil bu gerçek. Geçmişte yapılmışlığı var ve yine yapacağız. O dönemde yer alan futbolcu grubuna baktığımızda çok net söylüyorum, kimse bizden şampiyonluk beklemiyordu" ifadelerini kullandı.



"Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkacaksa, bu yine Bursaspor olmalı"

En büyük hayalinin Bursaspor'da birkaç sene içinde tekrar şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Topçu, "Ama öncelikli hedef Avrupa Kupaları'na gitmek. Hedefleri gerçekçi koymak lazım. Burada o potansiyel var. Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkacaksa bu yine Bursaspor olmalı. Bundan daha ötesi yok. Bunun için tabii çok önemli şeyler var. Bir kere herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hem maddi, hem de manevi. Bursa şehrinin dünya çapında tanınan en büyük markasıdır Bursaspor" diye konuştu.



"Otobüs olayını kafalardan silmek çok zaman alacak"

Kasımpaşa ile oynanan maçın dönüşünde takım otobüsünde yaşananların akıllardan silinmesinin zaman alacağına vurgu yapan genç çalıştırıcı, "Şu an çok duygusal futbolcular var elimizde. Çok iyi niyetli, antrenmanlara da kendini veren bir potansiyel var ama bazen saha içinde bu iyi niyet yeterli değil. Bazen bir şeylere isyan etmek lazım. Tepki göstermek lazım. Çok iyi niyetliler, küçücük şeylerde çok etkileniyorlar. Yaşadığımız bir otobüs olayı var, kafalardan silmek çok zaman alacak. İçeride oynadığımız maçlarda akıllarında hep bu sıkıntı olacaktır. Ben burada buna değiniyorum ama aslında kapatmak için" şeklinde konuştu.