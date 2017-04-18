Harun isyanda
Bursa’nın başarılı kalecisi, Fenerbahçe’ye gitmek için kolaylık istediği haberlerine tepki gösterdi. Tecrübeli file bekçisi, “Kulübüm ne isterse onu yapacağım” dedi.
Bursaspor'un tecrübeli file bekçisi Harun Tekin'in ismi son dönemde sık sık Fenerbahçe'yle anılıyor. Harun Tekin'in başkan Ali Ay ile sürekli görüştüğü ve Fenerbahçe'ye gitmek içik kolaylık istediği iddia edildi. Medyada çıkan bu haberlere ise genç kalecinin tepkisi sert oldu.
2020'YE KADAR BURSA'DA
Harun çıkan haberleri yalanlayarak "Kulübümden izinsiz konuşmak istemiyorum. Ancak çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor. Ben kulüp ne isterse onu yaparım" dedi. Gösterdiği performansla A Milli Takıma yükselen Harun'un Bursaspor'la 2020 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
2020'YE KADAR BURSA'DA
Harun çıkan haberleri yalanlayarak "Kulübümden izinsiz konuşmak istemiyorum. Ancak çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor. Ben kulüp ne isterse onu yaparım" dedi. Gösterdiği performansla A Milli Takıma yükselen Harun'un Bursaspor'la 2020 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Harun isyanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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