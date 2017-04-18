 Harun isyanda – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Harun isyanda

    Harun isyanda

    Bursa’nın başarılı kalecisi, ’ye gitmek için kolaylık istediği haberlerine tepki gösterdi. Tecrübeli file bekçisi, “Kulübüm ne isterse onu yapacağım” dedi.

    'un tecrübeli file bekçisi 'in ismi son dönemde sık sık 'yle anılıyor. Harun Tekin'in başkan Ali Ay ile sürekli görüştüğü ve Fenerbahçe'ye gitmek içik kolaylık istediği iddia edildi. Medyada çıkan bu haberlere ise genç kalecinin tepkisi sert oldu.

    2020'YE KADAR BURSA'DA
    Harun çıkan haberleri yalanlayarak "Kulübümden izinsiz konuşmak istemiyorum. Ancak çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor. Ben kulüp ne isterse onu yaparım" dedi. Gösterdiği performansla A Milli Takıma yükselen Harun'un Bursaspor'la 2020 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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