Timsah ava başladı

Önceliği hücuma takviye olan yeşil-beyazlılar, Ghilas’a kanca attı. Yönetim, Gaziantepspor’un küme düşmesi halinde boşa çıkacak olan Cezayirli golcü için girişimlere başladı.

Bu sezonu hedefsiz kapatan takımlardan Bursaspor gelecek yılın kadrosu için düğmeye bastı. İlk olarak hücuma takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, Gaziantepspor formasıyla ikinci yarıda çıkışa geçen Nabil Ghilas'a kanca attı. Güneydoğu temsilcisinin küme düşmesi halinde boşa çıkacak olan 26 yaşındaki golcü oyuncuda ısrarcı olan Timsah, sezonun tamamlanmasıyla işi resmiyete dökmeyi hedefliyor. Gaziantep'in ligde kalması halinde 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Ghilas'ın bonservisi için bütçe ayıran Bursa'nın tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 8 gol atarken, 4 asist yaptı.