Bursaspor'un minik şampiyonları altınla ödüllendirildi
Futbolda 12 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen uluslararası İzmir Cup'ta şampiyon olan Bursasporlu oyuncular, altınla ödüllendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yöneticiler, teknik direktör Mutlu Topçu, teknik heyet ve futbolcular şampiyon minik futbolcuları Özlüce Tesisleri'nde ağırladı.
Bursaspo Futbol Okulu sporcuları önce kendi isimlerinin verileceği fidanları Özlüce Tesisleri'ne dikti. Daha sonra Bursaspor A Takımı sporcularının alkışları arasında antrenman sahasına gelen sporculara başkan Ali Ay, altın hediye etti.
Ay, burada yaptığı konuşmada, sporcuları tebrik etti.
Bursaspor Futbol Okulu'nun başarısıyla gurur duyduklarını aktaran Ay, "Uluslararası İzmir Cup'ta şampiyon olmakla bizleri Türkiye'nin gündemine soktunuz. Bursaspor'un altyapısının ne olduğunu herkese gösterdiniz. Bundan sonra inşallah önünüzde çok uzun yıllar var. Hocalarınızı dinlerseniz, çalışırsanız kim iyi olursa buraya gelecek ve burada oynayacak. Bizler de bastonla gelir sizleri izleriz." değerlendirmesinde bulundu.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:39
- Üç teklif birden
Toplam 19
Yorum
POYRAZ Salih ile Yiğithan ı satanı bizde satarız yeter.Salih şu yürüyen hiçbirşey yapamayan takımda oynamayacak bir adammı.Gökhan ve Caner i adeta
- Üç teklif birden
Toplam 19
Yorum
Ufuk Ozan ve Salih satılırsa üzülmem. Ama Yiğithan'da büyük potansiyel var. Fener satarsa pişman olur
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 5
Yorum
acelemizyok yapmayın etmeyin fenerin geçen seneki forma olayına dönmesin daha birşey garanti değil
Bursaspor'un minik şampiyonları altınla ödüllendirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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