Prestij meselesi
Mutlu Topçu, “Avrupa hedefinden uzaklaşmış olsak da biz bu ligin şampiyon takımlarından biriyiz. Kalan maçlarda maksimum puana ulaşacağız” dedi.
Ligde 3 maç sonra galip gelen ve 28. haftada Akhisar ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu, kalan haftalarda zor maçlar oynayacaklarını ancak maksimum puana ulaşarak sezonu bitirmek istediklerini dile getirdi. Topçu, "Önümüzdeki 7 haftada ligin ilk 6 sırasında yer alan 4 takıma (Galatasaray, Beşiktaş, Antalya ve Trabzon) karşı oynayacağız. Son Karabük zaferiyle moral bulduk. Avrupa hedefinden uzaklaşmış olsak da biz bu ligin şampiyon takımlarından biriyiz. Kalan maçlarda maksimum puana ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
U21'LERİ 2-0 YENDİLER
Öte yandan lige verilen arada dün U21 takımı ile hazırlık karşılaşması oynayan yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan mücadelede goller İsmail Konuk ve Jorquera'dan geldi.
Maçta U21 takımından Özcan Aydın, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Sakatlıkları devam eden Batalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra belinde ağrıları bulunan Kubilay da karşılaşmada forma giymedi.
?ALA'DAN KULÜBE ZİYARET
İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, dün Bursaspor'u ziyaret etti. Kulüp başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve Mutlu Topçu tarafından karşılanan Ala, "Elimizden gelenin fazlasını Bursaspor'a için katkı vermek için harcarız" dedi. Ala, takımın U21'le oynadığı maçı da izledi.
U21'LERİ 2-0 YENDİLER
Öte yandan lige verilen arada dün U21 takımı ile hazırlık karşılaşması oynayan yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan mücadelede goller İsmail Konuk ve Jorquera'dan geldi.
Maçta U21 takımından Özcan Aydın, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Sakatlıkları devam eden Batalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra belinde ağrıları bulunan Kubilay da karşılaşmada forma giymedi.
?ALA'DAN KULÜBE ZİYARET
İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, dün Bursaspor'u ziyaret etti. Kulüp başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve Mutlu Topçu tarafından karşılanan Ala, "Elimizden gelenin fazlasını Bursaspor'a için katkı vermek için harcarız" dedi. Ala, takımın U21'le oynadığı maçı da izledi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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