 Prestij meselesi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Prestij meselesi

    Prestij meselesi

    , “Avrupa hedefinden uzaklaşmış olsak da biz bu ligin şampiyon takımlarından biriyiz. Kalan maçlarda maksimum puana ulaşacağız” dedi.

    Ligde 3 maç sonra galip gelen ve 28. haftada Akhisar ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu, kalan haftalarda zor maçlar oynayacaklarını ancak maksimum puana ulaşarak sezonu bitirmek istediklerini dile getirdi. Topçu, "Önümüzdeki 7 haftada ligin ilk 6 sırasında yer alan 4 takıma (Galatasaray, Beşiktaş, Antalya ve Trabzon) karşı oynayacağız. Son Karabük zaferiyle moral bulduk. Avrupa hedefinden uzaklaşmış olsak da biz bu ligin şampiyon takımlarından biriyiz. Kalan maçlarda maksimum puana ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

    U21'LERİ 2-0 YENDİLER
    Öte yandan lige verilen arada dün U21 takımı ile hazırlık karşılaşması oynayan yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan mücadelede goller İsmail Konuk ve Jorquera'dan geldi.

    Maçta U21 takımından Özcan Aydın, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Sakatlıkları devam eden Batalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra belinde ağrıları bulunan Kubilay da karşılaşmada forma giymedi.



    ?ALA'DAN KULÜBE ZİYARET
    İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, dün 'u ziyaret etti. Kulüp başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve tarafından karşılanan Ala, "Elimizden gelenin fazlasını Bursaspor'a için katkı vermek için harcarız" dedi. Ala, takımın U21'le oynadığı maçı da izledi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Prestij meselesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.