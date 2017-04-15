Efkan Ala'dan Bursaspor'a ziyaret
İçişleri eski Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Özlüce Tesisleri'ne gelen Efkan Ala'yı Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.
Başkan Ali Ay konuşmasında, Sayın Efkan Ala'nın kulübe büyük yardımları olduğunu söyledi. Efkan Ala ise konuşmasında şunları söyledi:
"Bursaspor spor camiasında önemli marka ve yüz akı birkaç takımımızdan birisi. Başarılarıyla gündeme gelmiş bir kulübümüz ve başkanımız da problemli bir zamanda göreve geldi. Görev aldı, sorumluluk üstlendi. Bize düşen de tüm kardeşlerimiz ile birlikte Bursaspor'a yardımcı olmaktır. Bursaspor kolay elde edilebilecek bir değer değil. Bursalı hemşerilerimiz de Bursaspor'u çok seviyor. Bursa'da önemli tamamlayıcısı olarak görülüyor."
Başkan Ali Ay daha sonra Efkan Ala'ya Bursaspor rozeti ve atkısı ile çeşitli hediyeler sundu. Daha sonra heyet tesislerde öğle yemeğinde görüşmelerine devam etti.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
- Casillas bombası
Toplam 21
Yorum
ben gsliyim ama lütfen yeter artık. bırak git aziz efendi. refleksleri bitmiş 35 yaşında adama dünya para vereceğine nefret etsem de türk oyuncu volkana ver
- Casillas bombası
Toplam 21
Yorum
sdf ssdf ne alaka ya al birini vur ötekine git ospinayı al kaç senedir muslera gs yi kurtarıyor kale çok önemli
- Badou Ndiaye formülü
Toplam 1
Yorum
TS60 Tam Ersun hocanın sistemine uygun oyuncu.Alınması lazım
Efkan Ala'dan Bursaspor'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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